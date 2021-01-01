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Іноземцям буде легше потрапити до України: що змінилося

Іноземцям буде легше потрапити до України: що змінилося
Прикордонники почали перевіряти COVID-сертифікати в'їжджаючих в електронному вигляді.

Іноземцям полегшили в'їзд до України - прикордонники почали застосовувати електронну перевірку COVID-сертифікатів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після сканування QR-коду спеціальна програма визначає документ щодо того, чи справжній він, і показує, чи завершила людина повний цикл вакцинації, чи має він негативний тест на COVID або, можливо, недавно перехворів коронавірусом.

Весь цей процес займає кілька секунд. Раніше прикордонникам доводилося перевіряти документи візуально, що створювало значні черги на паспортному контролі.

Міжнародну систему цифрової COVID сертифікатів підтримують близько 40 країн світу.

"Ймовірність підробки знижується до нуля. І відповідно громадяни не зможуть обдурити ту країну, яка підключена до цієї системи при перетині кордону", - каже керівниця прес-служби ОКПП "Київ" Світлана Бурда.

А ми нагадаємо, що з 5 серпня в Україні набули чинності нові правила посиленого контролю при перетині кордону, запроваджені через поширення у світі нового штаму коронавірусу "Дельта".


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Теги: COVID-сертифікати, іноземці, перетин кордону
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