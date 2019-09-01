Уже вп’яте у Луцьку відбуватимуться середньовічні лицарські бої.ПРОГРАМА

Два дні, 4 та 5 вересня, у Луцьку відбуватимуться п’яті лицарські змагання «Середньовічний Лучеськ».Як повідомляють організатори, за звання найсильнішого змагатимуться спортсмени з усієї України.Чемпіонат України розпочнеться 4 вересня, у суботу, об 11:00 з дуельної номінації «довгий меч». Офіційне ж відкриття відбудеться о 13:00 на Замковій площі й продовжиться масовою номінацією «16 на 16».Змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Для спортсменок є свої номінації: масова «3 на 3» і дуельні – «щит і меч», «довгий меч» та «древкова зброя».Щодо хлопців, то дуельні номінації такі ж, як і в дівчат, а масові – «16 на 16», «10 на 10» та «5 на 5». Остання одна з найвидовищніших та запеклих, адже потребує максимальної концентрації та спритності від кожного бійця.У неділю, 5 вересня, з 12:00 до 15:40 турнір відбуватиметься на Замковій площі. З 16:00 змагання перемістяться в мури Луцького замку.Цьогоріч «Середньовічний Лучеськ» році святкує маленький ювілей – 5 років. З цієї нагоди частина турніру відбуватиметься на Замковій площі, тож вхід буде вільний.Програма Чемпіонату11:00 дуельна номінація «довгий меч» жінки12:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки13:00 урочиста церемонія відкриття13:30 масова номінація «16 на 16»14:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки продовження16:00 масова номінація «3 на 3»16:40 масова номінація «5 на 5»12:00 дуельна номінація «древкова зброя» жінки13:00 дуельна номінація «довгий меч» чоловіки16:00 масова номінація «10 на 10»17:00 дуельна номінація «щит і меч» жінки18:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки фінали18:40 дуельна номінація «древкова зброя» чоловіки19:20 масова номінація «5 на 5» фінали20:40 урочиста церемонія нагородження.Зверніть увагу, у програмі змагань можливі зміни.