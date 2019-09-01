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Уже вп’яте у Луцьку відбуватимуться середньовічні лицарські бої.ПРОГРАМА

Уже вп’яте у Луцьку відбуватимуться середньовічні лицарські бої.ПРОГРАМА
Два дні, 4 та 5 вересня, у Луцьку відбуватимуться п’яті лицарські змагання «Середньовічний Лучеськ».

Як повідомляють організатори, за звання найсильнішого змагатимуться спортсмени з усієї України.

Чемпіонат України розпочнеться 4 вересня, у суботу, об 11:00 з дуельної номінації «довгий меч». Офіційне ж відкриття відбудеться о 13:00 на Замковій площі й продовжиться масовою номінацією «16 на 16».

Змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Для спортсменок є свої номінації: масова «3 на 3» і дуельні – «щит і меч», «довгий меч» та «древкова зброя».

Щодо хлопців, то дуельні номінації такі ж, як і в дівчат, а масові – «16 на 16», «10 на 10» та «5 на 5». Остання одна з найвидовищніших та запеклих, адже потребує максимальної концентрації та спритності від кожного бійця.

У неділю, 5 вересня, з 12:00 до 15:40 турнір відбуватиметься на Замковій площі. З 16:00 змагання перемістяться в мури Луцького замку.

Цьогоріч «Середньовічний Лучеськ» році святкує маленький ювілей – 5 років. З цієї нагоди частина турніру відбуватиметься на Замковій площі, тож вхід буде вільний.
Уже вп’яте у Луцьку відбуватимуться середньовічні лицарські бої.ПРОГРАМА

Програма Чемпіонату

СУБОТА, 4.09, ЗАМКОВА ПЛОЩА
11:00 дуельна номінація «довгий меч» жінки
12:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки
13:00 урочиста церемонія відкриття
13:30 масова номінація «16 на 16»
14:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки продовження
16:00 масова номінація «3 на 3»
16:40 масова номінація «5 на 5»

НЕДІЛЯ, 5.09, ЗАМКОВА ПЛОЩА⠀
12:00 дуельна номінація «древкова зброя» жінки
13:00 дуельна номінація «довгий меч» чоловіки

НЕДІЛЯ, 5.09, ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК
16:00 масова номінація «10 на 10»
17:00 дуельна номінація «щит і меч» жінки
18:00 дуельна номінація «щит і меч» чоловіки фінали
18:40 дуельна номінація «древкова зброя» чоловіки
19:20 масова номінація «5 на 5» фінали
20:40 урочиста церемонія нагородження.

Зверніть увагу, у програмі змагань можливі зміни.


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Теги: «Середньовічний Лучеськ», бої
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