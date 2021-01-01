Велика риба втопила рибалку у лимані
Сьогодні, 03:29
У Хаджибейському лимані 1 вересня потонув рибалка – за словами очевидців у воду його затягла велика рибина, що потрапила на гачок.
Про це повідомляє преслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники дістали з Хаджибейськогоу лиману тіло потопельника. Чоловік ловив рибу і впав у воду, коли на його гачок потрапила велика рибина, стверджують очевидці трагічної події.
Повідомлення про те, що на Об'їзній дорозі, у Хаджибейському лимані, потонув чоловік, рятувальники отримали вранці. На місці, поспілкувавшись зі свідками події, працівники ДСНС з'ясували, що чоловік ловив рибу, на гачок потрапила велика рибина, яка потягла його за собою в воду. Рибалка втратив рівновагу та потонув.
Тіло чоловіка водолази знайшли на відстані 15 метрів від берега та глибині 5 метрів. Наразі з'ясовують особистість чоловіка.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє преслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники дістали з Хаджибейськогоу лиману тіло потопельника. Чоловік ловив рибу і впав у воду, коли на його гачок потрапила велика рибина, стверджують очевидці трагічної події.
Повідомлення про те, що на Об'їзній дорозі, у Хаджибейському лимані, потонув чоловік, рятувальники отримали вранці. На місці, поспілкувавшись зі свідками події, працівники ДСНС з'ясували, що чоловік ловив рибу, на гачок потрапила велика рибина, яка потягла його за собою в воду. Рибалка втратив рівновагу та потонув.
Тіло чоловіка водолази знайшли на відстані 15 метрів від берега та глибині 5 метрів. Наразі з'ясовують особистість чоловіка.
Фото ілюстративне.
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