Пояснили, хто з поліцейських може оштрафувати водія





Ця історія почалася з того, що водія за порушення правил дорожнього руху зупинив інспектор поліції. Він представився, повідомив водієві його порушення, роз'яснив його права і після цього пішов у свій службовий автомобіль.



Незабаром він повернувся і вручив водію постанову про накладення штрафу. Але уважний автомобіліст звернув увагу на те, що в постанові було вказано прізвище іншого правоохоронця. Поліцейський заявив, що це не є порушенням.



Автомобіліст вирішив оскаржити штраф в суді, вважаючи, що в даному випадку все-таки мало місце порушення українського законодавства. І суд з ним повністю погодився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні виносити постанову про штраф водієві за порушення ПДР може тільки той інспектор патрульної служби, який проводив розгляд справи. Якщо постанову виніс інспектор, який не розглядав справу, то така постанова незаконна. До такого рішення в одній зі справ прийшов суд, повідомляє today.ua Ця історія почалася з того, що водія за порушення правил дорожнього руху зупинив інспектор поліції. Він представився, повідомив водієві його порушення, роз'яснив його права і після цього пішов у свій службовий автомобіль.Незабаром він повернувся і вручив водію постанову про накладення штрафу. Але уважний автомобіліст звернув увагу на те, що в постанові було вказано прізвище іншого правоохоронця. Поліцейський заявив, що це не є порушенням.Автомобіліст вирішив оскаржити штраф в суді, вважаючи, що в даному випадку все-таки мало місце порушення українського законодавства. І суд з ним повністю погодився.

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