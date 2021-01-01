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Українці зможуть подати заяву на одруження через «Дію»

Українці зможуть подати заяву на одруження через «Дію»
Кабінет міністрів дозволить українцям подавати документи про намір одружитися у порталі «Дія».

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

«Ми також анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, подати документи про намір одружитися можна буде через портал «Дія», – сказав Шмигаль.

Він додав, що так само онлайн можна буде оплатити адміністративний збір за цю послугу.

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Теги: Дія, одруження, заява
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