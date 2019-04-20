У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО

У Луцьку в підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького собору відкриють благодійну їдальню. Для цього лучани збирають різноманітний посуд і продукти.Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка«Кожен потребуючий зможе прийти почастувати гарячим обідом, отримати добре слово та увагу! Зігрітися гарячим чаєм та смаколиком!!! Більшість це пенсіонери та люди, котрі не мають даху над головою. Соціально незахищені верстви населення», – йдеться у дописі.Так, для запуску їдальні збирають каструлі (10-50 літрів), чайники, тарілки, ложки, миючі засоби.З продуктів потрібні крупи, овочі, фрукти, олія та цукор.Волонтери наголошують, що будуть раді будь-який допомозі. Для уточнень звертайтеся за телефонами:Для фінансової допомоги – номер картки ігумені Анастасії: