У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
У Луцьку в підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького собору відкриють благодійну їдальню. Для цього лучани збирають різноманітний посуд і продукти.
Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.
«Кожен потребуючий зможе прийти почастувати гарячим обідом, отримати добре слово та увагу! Зігрітися гарячим чаєм та смаколиком!!! Більшість це пенсіонери та люди, котрі не мають даху над головою. Соціально незахищені верстви населення», – йдеться у дописі.
Так, для запуску їдальні збирають каструлі (10-50 літрів), чайники, тарілки, ложки, миючі засоби.
З продуктів потрібні крупи, овочі, фрукти, олія та цукор.
Волонтери наголошують, що будуть раді будь-який допомозі. Для уточнень звертайтеся за телефонами:
0505643933 Віка
0686252636 ігуменя Анастасія
Для фінансової допомоги – номер картки ігумені Анастасії: 5168 7451 0391 1415
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Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.
«Кожен потребуючий зможе прийти почастувати гарячим обідом, отримати добре слово та увагу! Зігрітися гарячим чаєм та смаколиком!!! Більшість це пенсіонери та люди, котрі не мають даху над головою. Соціально незахищені верстви населення», – йдеться у дописі.
Так, для запуску їдальні збирають каструлі (10-50 літрів), чайники, тарілки, ложки, миючі засоби.
З продуктів потрібні крупи, овочі, фрукти, олія та цукор.
Волонтери наголошують, що будуть раді будь-який допомозі. Для уточнень звертайтеся за телефонами:
0505643933 Віка
0686252636 ігуменя Анастасія
Для фінансової допомоги – номер картки ігумені Анастасії: 5168 7451 0391 1415
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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