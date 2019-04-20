вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО

У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО
У Луцьку в підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького собору відкриють благодійну їдальню. Для цього лучани збирають різноманітний посуд і продукти.

Про це на своїй сторінці повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.

«Кожен потребуючий зможе прийти почастувати гарячим обідом, отримати добре слово та увагу! Зігрітися гарячим чаєм та смаколиком!!! Більшість це пенсіонери та люди, котрі не мають даху над головою. Соціально незахищені верстви населення», – йдеться у дописі.

Так, для запуску їдальні збирають каструлі (10-50 літрів), чайники, тарілки, ложки, миючі засоби.

З продуктів потрібні крупи, овочі, фрукти, олія та цукор.


Волонтери наголошують, що будуть раді будь-який допомозі. Для уточнень звертайтеся за телефонами:

0505643933 Віка

0686252636 ігуменя Анастасія

Для фінансової допомоги – номер картки ігумені Анастасії: 5168 7451 0391 1415

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свято-Троїцький собор, благодійна їдальня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*
Сьогодні, 09:00
В Україні за добу – майже 2500 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:55
У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Українці зможуть подати заяву на одруження через «Дію»
Сьогодні, 07:13
Пояснили, хто з поліцейських може оштрафувати водія
Сьогодні, 05:42
Схожі новини
Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО* Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО*
27 травень, 08:00
Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень Розклад богослужінь у головному соборі Луцька на Страсний тиждень
20 квітень, 2019, 19:15
Лучан кличуть на православний флешмоб Лучан кличуть на православний флешмоб
20 квітень, 2018, 19:50
Свічки та яскраві крашанки: як лучани святили паски у Свято-Троїцькому соборі Свічки та яскраві крашанки: як лучани святили паски у Свято-Троїцькому соборі
08 квітень, 2018, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*
Сьогодні, 09:00
 0
В Україні за добу – майже 2500 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:55
 0
У луцькому монастирі буде благодійна їдальня.ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
 0
Українці зможуть подати заяву на одруження через «Дію»
Сьогодні, 07:13
 0
Пояснили, хто з поліцейських може оштрафувати водія
Сьогодні, 05:42
 0
Медіа
відео
1/8