Євро суттєво подорожчав: курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:22
Курс долара у Луцьку станом на 2 вересня 2021 року такий: купівля – 26.899, а продаж – 27.132.
Євро при купівлі становить – 31.671, продажу – 32.110.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.610, продаж – 7.157.
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Євро при купівлі становить – 31.671, продажу – 32.110.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.610, продаж – 7.157.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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