Євро суттєво подорожчав: курс валют у Луцьку на 2 вересня





Євро при купівлі становить – 31.671, продажу – 32.110.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.610, продаж – 7.157.



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