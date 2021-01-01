На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО
Сьогодні, 09:40
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік міста Дубно Рівненської області сталася смертельна аварія за участю правоохоронців.
Зіткнення легковика та вантажівки відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Попередньо встановили, що водій автомобіля «Opel Combo» — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.
Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.
На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.
Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.
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Зіткнення легковика та вантажівки відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Попередньо встановили, що водій автомобіля «Opel Combo» — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.
Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.
На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.
Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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