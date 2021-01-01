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На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО

На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік міста Дубно Рівненської області сталася смертельна аварія за участю правоохоронців.

Зіткнення легковика та вантажівки відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.

Попередньо встановили, що водій автомобіля «Opel Combo» — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.

Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.

На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО


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Теги: Рівненщина, смертельна аварія, поліцейський
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