На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО





Зіткнення легковика та вантажівки відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.



Попередньо встановили, що водій автомобіля «Opel Combo» — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.



Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.



На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.



Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік міста Дубно Рівненської області сталася смертельна аварія за участю правоохоронців.Зіткнення легковика та вантажівки відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20, інформує Нацполіція у Рівненській області.Попередньо встановили, що водій автомобіля «Opel Combo» — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo», який рухався попереду у попутному напрямку.Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Opel», 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія «Opel» із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.На місці події працювали керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію