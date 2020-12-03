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24-річний волинянин за кермом легковика на смерть збив пішохода

24-річний волинянин за кермом легковика на смерть збив пішохода
Поблизу села Видраниця Ковельського району в ДТП загинув пішоход.

Автопригода сталася вчора, 1 вересня, близько 21 години, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автомобіль Volkswagen Passat здійснив наїзд на пішохода, який йшов проїзною частиною. Унаслідок цього – 47-річний чоловік загинув на місці події.

Водій транспортного засобу - 24-річний місцевий мешканець. За кермом він був тверезий.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Всі обставини аварії з’ясує слідство.

24-річний волинянин за кермом легковика на смерть збив пішохода

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Теги: Волинь, смертельна аварія, пішохід
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