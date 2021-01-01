Коронавірус на Волині: де зафіксували 45 нових випадків за добу





Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.



Луцький район – 23 хворих:



Луцька ТГ – 12

Боратинська ТГ -1

Ківерцівська ТГ – 2

Колківська ТГ – 3

Мар’янівська – 3

Підгайцівська ТГ – 1

Рожищенська ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 10 хворих:



Володимир - Волинська ТГ – 7

Литовезька ТГ – 2

Локачинська ТГ - 1

Камінь-Каширський район – 12 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 12



Усього станом на 2 вересня в області зареєстровано 62 692 випадки.



Одужало – 61 222 особи (за останню добу – 41).



Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).



Методом ПЛР всього обстежено 272 892 особи, за останню добу – 585 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 45 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.Луцький район – 23 хворих:Луцька ТГ – 12Боратинська ТГ -1Ківерцівська ТГ – 2Колківська ТГ – 3Мар’янівська – 3Підгайцівська ТГ – 1Рожищенська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 10 хворих:Володимир - Волинська ТГ – 7Литовезька ТГ – 2Локачинська ТГ - 1Камінь-Каширський район – 12 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 12Усього станом на 2 вересня в області зареєстровано 62 692 випадки.Одужало – 61 222 особи (за останню добу – 41).Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежено 272 892 особи, за останню добу – 585 осіб.

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