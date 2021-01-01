Коронавірус на Волині: де зафіксували 45 нових випадків за добу
Сьогодні, 10:12
За минулу добу на Волині зареєстровано 45 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.
Луцький район – 23 хворих:
Луцька ТГ – 12
Боратинська ТГ -1
Ківерцівська ТГ – 2
Колківська ТГ – 3
Мар’янівська – 3
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 10 хворих:
Володимир - Волинська ТГ – 7
Литовезька ТГ – 2
Локачинська ТГ - 1
Камінь-Каширський район – 12 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12
Усього станом на 2 вересня в області зареєстровано 62 692 випадки.
Одужало – 61 222 особи (за останню добу – 41).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 272 892 особи, за останню добу – 585 осіб.
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Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.
Луцький район – 23 хворих:
Луцька ТГ – 12
Боратинська ТГ -1
Ківерцівська ТГ – 2
Колківська ТГ – 3
Мар’янівська – 3
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 10 хворих:
Володимир - Волинська ТГ – 7
Литовезька ТГ – 2
Локачинська ТГ - 1
Камінь-Каширський район – 12 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12
Усього станом на 2 вересня в області зареєстровано 62 692 випадки.
Одужало – 61 222 особи (за останню добу – 41).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 272 892 особи, за останню добу – 585 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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