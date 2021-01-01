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У лісництві на Волині виявили масштабну незаконну порубку дерев

У лісництві на Волині виявили масштабну незаконну порубку дерев
Вчора, 1 вересня, у Ружинському лісництві зафіксували масштабну самовільну порубки. Виявили факт працівники державної лісової охорони ДП «Турійське ЛГ».

На місці була вантажівка з деревиною та безпосередньо ще велася рубка, повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

Незаконну заготівлю деревини чоловіки здійснювали без документів. Аргументули, що мають дозволи на проведення таких робіт на самосівних землях громади.

У результаті перевірок встановили, що рубку здійснили в тому числі на території держлісфонду – згідно з таксаційними даними, з 2000 року територія належить до ДП «Турійське ЛГ».

Вже встановили самовільну порубку 107 дерев на площі 0,3 га, що в межах держлісфонду. Слідство ще триває. Встановлюються збитки.

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Теги: Турійщина, порубка, лісництво
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