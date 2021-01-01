У лісництві на Волині виявили масштабну незаконну порубку дерев





На місці була вантажівка з деревиною та безпосередньо ще велася рубка,



Незаконну заготівлю деревини чоловіки здійснювали без документів. Аргументули, що мають дозволи на проведення таких робіт на самосівних землях громади.



У результаті перевірок встановили, що рубку здійснили в тому числі на території держлісфонду – згідно з таксаційними даними, з 2000 року територія належить до ДП «Турійське ЛГ».



Вже встановили самовільну порубку 107 дерев на площі 0,3 га, що в межах держлісфонду. Слідство ще триває. Встановлюються збитки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 1 вересня, у Ружинському лісництві зафіксували масштабну самовільну порубки. Виявили факт працівники державної лісової охорони ДП «Турійське ЛГ».На місці була вантажівка з деревиною та безпосередньо ще велася рубка, повідомляють у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.Незаконну заготівлю деревини чоловіки здійснювали без документів. Аргументули, що мають дозволи на проведення таких робіт на самосівних землях громади.У результаті перевірок встановили, що рубку здійснили в тому числі на території держлісфонду – згідно з таксаційними даними, з 2000 року територія належить до ДП «Турійське ЛГ».Вже встановили самовільну порубку 107 дерев на площі 0,3 га, що в межах держлісфонду. Слідство ще триває. Встановлюються збитки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію