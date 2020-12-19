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Під Херсоном під час шкільних зборів батьки побили заступницю директора ліцею

Під Херсоном під час шкільних зборів батьки побили заступницю директора ліцею
У селі Благодатне Херсонської області на подвір'ї навчального закладу під час батьківських зборів між батьками та вчителем стався конфлікт, який закінчився рукоприкладством.

Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на місцеве видання "Херсон Типичный".

Інцидент стався ввечері 31 серпня на території місцевого ліцею. Батьки поконфліктували з заступницею директора і хтось із них вдарив жінку так, що та знепритомніла.

Зараз цією справою займаються правоохоронці.

В.о начальника відділення Нацполіції у селищі Білозерка Іван Пастух підтвердив, що до поліції звернулася заступниця директора ліцею щодо побиття. Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 125 УK Укpaіни (нанесення легких тілесних ушкоджень).

"Встановлюються обставини події, проводиться опитування свідків", - сказав Пастух.

У відділі освіти та гуманітарного розвитку Чорнобаївської сільської ради, до складу якої входить село Благодатне, інформацію про конфлікт у навчальному закладі ТСН.ua підтвердили.

"Про факт побиття мені невідомо. Мене на місці не було. Це сталося близько 19 години вечора, в неробочий час. Батьки і вчителі збиралися на подвір'ї за огорожею закладу. Причина конфлікту - батьки не хотіли, щоб один із вчителів був класним керівником класу, де навчаються їхні діти. Ми розбираємося у ситуації, яка склалася. Також працює поліція", - сказав ТСН.ua керівник відділу освіти Олег Касаткін.

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Теги: побиття, Херсонщина, школа, вчителі, конфлікт
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