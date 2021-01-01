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Заліз через відчинене вікно: на Волині чоловік викрав з дому 50 тисяч

Заліз через відчинене вікно: на Волині чоловік викрав з дому 50 тисяч
У селі Стобихівка Камінь-Каширського району правопорушник проник до помешкання 43-річного жителя через відчинене вікно і викрав 50 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Вчора, о першій годині ночі, до поліції звернувся 43-річний житель села Стобихівка Камінь-Каширського району. Чоловік повідомив, що з будинку зникли 50 тисяч гривень, які лежали в шухляді у спальній кімнаті.

На місце події негайно прибули співробітники сектору кримінальної поліції та слідчо-оперативна група Камінь-Каширського районного відділу поліції.

За гарячими слідами поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 19-річний раніше судимий мешканець села Обенижі, Ковельського району. Зловмисник проник у приміщення через відчинене вікно. У вчиненні правопорушення він зізнався, а викрадені кошти вже встиг витратити на купівлю техніки.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику, досудове розслідування триває.

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Теги: злодій, Стобихівка
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