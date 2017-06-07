Погрожував господині зброєю: волинянин, який обікрав чуже житло, проведе 8 років за ґратами

Вісім років позбавлення волі отримав волинянин, який проник до приватного будинку у Луцьку та, погрожуючи господині зброєю, заволодів 1050 євро.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним неодноразово судимим волинянином розбою із проникненням у житло (ч.3 ст. 187 КК України).За наполегливої позиції обвинувачів Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у тому, що вночі 4 лютого 2021 року він проник до приватного будинку у Луцьку та, погрожуючи господині зброєю, заволодів 1050 євро.Згідно з вироком суду, наступних вісім років волинянин проведе за ґратами.Також у нього буде конфісковане усе належне йому на праві приватної власності майно.