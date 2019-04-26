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У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку

У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку
1-го вересня о 20:36 на проспекті Перемоги, 2А у Нововолинську загорілась квартира дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили БУГу рятувальники, з приміщення вивели 4-річну дитину та пенсіонерку.

На місце виклику прибули пожежники 5 ДПРЧ міста та ліквідували вогонь о 20:48.

Як відомо, ніхто не постраждав. Наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Нововолинск, порятунок, дитина
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