У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку
Сьогодні, 11:28
1-го вересня о 20:36 на проспекті Перемоги, 2А у Нововолинську загорілась квартира дев’ятиповерхового житлового будинку.
Як повідомили БУГу рятувальники, з приміщення вивели 4-річну дитину та пенсіонерку.
На місце виклику прибули пожежники 5 ДПРЧ міста та ліквідували вогонь о 20:48.
Як відомо, ніхто не постраждав. Наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили БУГу рятувальники, з приміщення вивели 4-річну дитину та пенсіонерку.
На місце виклику прибули пожежники 5 ДПРЧ міста та ліквідували вогонь о 20:48.
Як відомо, ніхто не постраждав. Наразі ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У новій локації і… з котом: як в інноваційній луцькій школі «ThinkGlobal» 1 вересня відзначали. ФОТО*
Сьогодні, 11:42
У Луцькій ТГ видають електронні лікарняні: як це працює. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку
Сьогодні, 11:28
Погрожував господині зброєю: волинянин, який обікрав чуже житло, проведе 8 років за ґратами
Сьогодні, 11:24
У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
Сьогодні, 10:55
Медіа