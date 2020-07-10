У Луцькій ТГ видають електронні лікарняні: як це працює. ВІДЕО

Романа Орнат.



В амбулаторіях, поліклініках і лікарнях Луцької громади електронні лікарняні запровадили 12-го серпня.



Одна з лікарів, які вже оформлюють лікарняні в електронному вигляді – терапевтка Марія Романій. Вона розповіла, що лікарняний в електронному форматі формується у два етапи. Спочатку лікар створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Додає: на цьому етапі важливо, щоб пацієнт мав при собі паспорт та номер ідентифікаційного коду і уклав декларацію з сімейним лікарем. Без цього відкрити електронний лікарняний неможливо.



"Якщо усе працює добре, то це займає менше часу, ніж раніше, коли у нас були паперові лікарняні. Зараз для лікаря це простіше, ми можемо більше часу приділити пацієнту", – каже терапевтка.



На руки пацієнт нічого не отримує, про створення медичного висновку надходить СМС-повідомлення. Потім інформація від лікарів опрацьовується в електронному реєстрі Пенсійного фонду, – пояснює лікарка. Звіряються персональні дані пацієнта і те, чи працевлаштована людина офіційно.



Як зазначила начальниця відділу з експертизи непрацездатності, якщо пацієнта немає у реєстрі застрахованих осіб, то оформити електронний лікарняний не вийде: "Я хочу, щоб пацієнти зрозуміли, що від лікаря залежить лише формування медичного висновку. Він не може знати, чи є пацієнт у реєстрі застрахованих осіб, якщо його там немає, то не буде сформовано електронний листок про непрацездатність", – каже Романа Орнат.



Чи відкрито електронний лікарняний пацієнт може перевірити на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті, каже посадовиця управління Пенсійного фонду України в області Ольга Волдинер.



З її слів, лікарняний не відкриють, якщо пацієнт не є застрахованою особою. "Людині треба звертатися до роботодавця, до страхувальника. Можливо це пов’язано не просто з тим, що він не сплачував внески чи неофіційно її працевлаштував, можливо, просто допущена помилка в особистих реквізитах", – пояснює посадовиця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З середини серпня медзаклади Луцької громади оформили майже півтори тисячі електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу з експертизи непрацездатності комунального підприємства "Медичне об’єднання Луцької міської тергромади"В амбулаторіях, поліклініках і лікарнях Луцької громади електронні лікарняні запровадили 12-го серпня.Одна з лікарів, які вже оформлюють лікарняні в електронному вигляді – терапевтка. Вона розповіла, що лікарняний в електронному форматі формується у два етапи. Спочатку лікар створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Додає: на цьому етапі важливо, щоб пацієнт мав при собі паспорт та номер ідентифікаційного коду і уклав декларацію з сімейним лікарем. Без цього відкрити електронний лікарняний неможливо."Якщо усе працює добре, то це займає менше часу, ніж раніше, коли у нас були паперові лікарняні. Зараз для лікаря це простіше, ми можемо більше часу приділити пацієнту", – каже терапевтка.На руки пацієнт нічого не отримує, про створення медичного висновку надходить СМС-повідомлення. Потім інформація від лікарів опрацьовується в електронному реєстрі Пенсійного фонду, – пояснює лікарка. Звіряються персональні дані пацієнта і те, чи працевлаштована людина офіційно.Як зазначила начальниця відділу з експертизи непрацездатності, якщо пацієнта немає у реєстрі застрахованих осіб, то оформити електронний лікарняний не вийде: "Я хочу, щоб пацієнти зрозуміли, що від лікаря залежить лише формування медичного висновку. Він не може знати, чи є пацієнт у реєстрі застрахованих осіб, якщо його там немає, то не буде сформовано електронний листок про непрацездатність", – каже Романа Орнат.Чи відкрито електронний лікарняний пацієнт може перевірити на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті, каже посадовиця управління Пенсійного фонду України в області Ольга Волдинер.З її слів, лікарняний не відкриють, якщо пацієнт не є застрахованою особою. "Людині треба звертатися до роботодавця, до страхувальника. Можливо це пов’язано не просто з тим, що він не сплачував внески чи неофіційно її працевлаштував, можливо, просто допущена помилка в особистих реквізитах", – пояснює посадовиця.

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