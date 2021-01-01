Волинянин купив посвідчення водія у соцмережі

Волинські патрульні у Луцьку виявили керманича з посвідченням водія з ознаками підробки.Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.У нічну зміну на вулиці Боженка, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль BMW 523i, який порушував ПДР.Під час перевірки документів, поліцейські виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.Сам керманич розповів, що купив вказане посвідчення в одній із соціальних мереж.На нього склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень. Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.