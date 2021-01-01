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Волинянин купив посвідчення водія у соцмережі

Волинянин купив посвідчення водія у соцмережі
Волинські патрульні у Луцьку виявили керманича з посвідченням водія з ознаками підробки.

Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.

У нічну зміну на вулиці Боженка, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль BMW 523i, який порушував ПДР.

Під час перевірки документів, поліцейські виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.

Сам керманич розповів, що купив вказане посвідчення в одній із соціальних мереж.

На нього склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень. Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

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Теги: посвідчення водія, Луцьк, патрульні
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