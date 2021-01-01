Волинянин купив посвідчення водія у соцмережі
Сьогодні, 11:51
Волинські патрульні у Луцьку виявили керманича з посвідченням водія з ознаками підробки.
Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
У нічну зміну на вулиці Боженка, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль BMW 523i, який порушував ПДР.
Під час перевірки документів, поліцейські виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.
Сам керманич розповів, що купив вказане посвідчення в одній із соціальних мереж.
На нього склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень. Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook.
У нічну зміну на вулиці Боженка, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль BMW 523i, який порушував ПДР.
Під час перевірки документів, поліцейські виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.
Сам керманич розповів, що купив вказане посвідчення в одній із соціальних мереж.
На нього склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень. Також на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька буде ще одна платна парковка
Сьогодні, 12:03
Волинянин купив посвідчення водія у соцмережі
Сьогодні, 11:51
У новій локації і… з котом: як в інноваційній луцькій школі «ThinkGlobal» 1 вересня відзначали. ФОТО*
Сьогодні, 11:42
У Луцькій ТГ видають електронні лікарняні: як це працює. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У місті на Волині з пожежі врятували дитину та пенсіонерку
Сьогодні, 11:28
Медіа