У TikTok повернувся небезпечний челендж: дітей після відео госпіталізовують з опіками





Про це пише



"Підлітки на камеру, спір чи заради цікавості ковтають капсули з мийними засобами. Щомісяця до лікарні госпіталізуються 15-20 дітей, які випили агресивну речовину" - таку статистику опублікували на сторінці Всеукраїнської спілки парамедиків.



Голова цієї спілки Ярослав Вус каже, що серед підлітків повернувся тренд знімання відео, на якому ковтають капсули для прання. Дітей до лікарень шпиталізують з опіками. "Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишково тракту. Таке враження, ніби печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Інколи виникає блювання. Найгірше в цьому те, що оппечений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим. Коли він стає набагато вужчим, то людина потім не може нормально їсти", - розповів лікар.



За словами медика, що під час перших таких симптомах потрібно їхати до найближчої лікарні, а не намагатися промити шлунок самотужки. Біль дуже сильний, тому діти не можуть приховати того, що зробили.



Так званий "Пудс-челлендж" був популярний у TikTok ще у 2018 році. Потім тренд минув, але він знову повертається.



У сімейної психологині Анастасії Тарасової двоє дітей. Старшій доньці дев'ять років і вона активна користувачка TikTok. "Якщо вона чогось не розуміє, то підходить і запитує Їй ніхто не забороняє дивитись, знімати, брати в чомусь якусь активну участь - це тренд, це спілкування між однолітками", - каже спеціалістка.



За її словами, важливо побудувати довірливі стосунки, щоб не допустити участі в таких челенджах. "Ніколи в світі дитина не зробить шкоду. Вона робить тому, що це хайп: її покажуть по телевізору, їх покажуть всі однолітки і скажуть: "Вааау". Дитина каже іншими словами: "Зверніть увагу"", - наголошує Анастасія Тарасова.



Щоб не допустити небезпечного розвитку сценарію, потрібно правильно спілкуватися зі своїми дітьми. Наприклад, походів у кіно раз на тиждень і подарунків може бути недостатньо. Якщо ви побудуєте близькі стосунки, то між вами буде довіра - це найголовніше в будь-якому спілкуванні, каже Анастасія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У популярному серед дітей і підлітків застосунку TikTok знову з'явився "Пуд-челендж", суть якого полягає в тому, щоб з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру й опублікувати. Так, діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками.Про це пише ТСН. "Підлітки на камеру, спір чи заради цікавості ковтають капсули з мийними засобами. Щомісяця до лікарні госпіталізуються 15-20 дітей, які випили агресивну речовину" - таку статистику опублікували на сторінці Всеукраїнської спілки парамедиків.Голова цієї спілки Ярослав Вус каже, що серед підлітків повернувся тренд знімання відео, на якому ковтають капсули для прання. Дітей до лікарень шпиталізують з опіками. "Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишково тракту. Таке враження, ніби печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Інколи виникає блювання. Найгірше в цьому те, що оппечений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим. Коли він стає набагато вужчим, то людина потім не може нормально їсти", - розповів лікар.За словами медика, що під час перших таких симптомах потрібно їхати до найближчої лікарні, а не намагатися промити шлунок самотужки. Біль дуже сильний, тому діти не можуть приховати того, що зробили.Так званий "Пудс-челлендж" був популярний у TikTok ще у 2018 році. Потім тренд минув, але він знову повертається.У сімейної психологині Анастасії Тарасової двоє дітей. Старшій доньці дев'ять років і вона активна користувачка TikTok. "Якщо вона чогось не розуміє, то підходить і запитує Їй ніхто не забороняє дивитись, знімати, брати в чомусь якусь активну участь - це тренд, це спілкування між однолітками", - каже спеціалістка.За її словами, важливо побудувати довірливі стосунки, щоб не допустити участі в таких челенджах. "Ніколи в світі дитина не зробить шкоду. Вона робить тому, що це хайп: її покажуть по телевізору, їх покажуть всі однолітки і скажуть: "Вааау". Дитина каже іншими словами: "Зверніть увагу"", - наголошує Анастасія Тарасова.Щоб не допустити небезпечного розвитку сценарію, потрібно правильно спілкуватися зі своїми дітьми. Наприклад, походів у кіно раз на тиждень і подарунків може бути недостатньо. Якщо ви побудуєте близькі стосунки, то між вами буде довіра - це найголовніше в будь-якому спілкуванні, каже Анастасія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію