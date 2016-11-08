У центрі Луцька буде ще одна платна парковка
Сьогодні, 12:03
На вулиці Богдана Хмельницького, 1 у Луцьку створять платний майданчик для паркування.
Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет з метою розвитку сфери паркування автомобільного транспорту у Луцьку, інформують у міськраді.
Майданчик обладнає КП “АвтоПаркСервіс” згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» (зі змінами та доповненнями).
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Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет з метою розвитку сфери паркування автомобільного транспорту у Луцьку, інформують у міськраді.
Майданчик обладнає КП “АвтоПаркСервіс” згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» (зі змінами та доповненнями).
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