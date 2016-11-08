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У центрі Луцька буде ще одна платна парковка

У центрі Луцька буде ще одна платна парковка
На вулиці Богдана Хмельницького, 1 у Луцьку створять платний майданчик для паркування.

Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет з метою розвитку сфери паркування автомобільного транспорту у Луцьку, інформують у міськраді.

Майданчик обладнає КП “АвтоПаркСервіс” згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» (зі змінами та доповненнями).

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Теги: платна парковка, Луцьк
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