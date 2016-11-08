У центрі Луцька буде ще одна платна парковка





Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет з метою розвитку сфери паркування автомобільного транспорту у Луцьку, інформують у міськраді.



Майданчик обладнає КП “АвтоПаркСервіс” згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» (зі змінами та доповненнями).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Богдана Хмельницького, 1 у Луцьку створять платний майданчик для паркування.Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет з метою розвитку сфери паркування автомобільного транспорту у Луцьку, інформують у міськраді.Майданчик обладнає КП “АвтоПаркСервіс” згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» (зі змінами та доповненнями).

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