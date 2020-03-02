Перед судом постане волинянин, який торгував наркотиками через «закладки»
Сьогодні, 13:38
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 25-річним жителем села Сапогове Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці встановили факти придбання молодиком та продажу ним через систему «закладок» у березні-травні 2021 року громадянам канабісу.
Цю ж речовину працівники поліції вилучили в оселі волинянина під час проведення санкціонованого судом обшуку.
Міру покарання чоловікові визначить суд.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці встановили факти придбання молодиком та продажу ним через систему «закладок» у березні-травні 2021 року громадянам канабісу.
Цю ж речовину працівники поліції вилучили в оселі волинянина під час проведення санкціонованого судом обшуку.
Міру покарання чоловікові визначить суд.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Фото - ілюстративне
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