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Перед судом постане волинянин, який торгував наркотиками через «закладки»

Перед судом постане волинянин, який торгував наркотиками через «закладки»
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 25-річним жителем села Сапогове Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Правоохоронці встановили факти придбання молодиком та продажу ним через систему «закладок» у березні-травні 2021 року громадянам канабісу.

Цю ж речовину працівники поліції вилучили в оселі волинянина під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Міру покарання чоловікові визначить суд.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Фото - ілюстративне

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Теги: волинянин, суд, закладки, канабіс
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