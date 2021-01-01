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Викладач волинського вишу пише детективи

Викладач волинського вишу пише детективи
Викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки пише детективні повісті та романи.

Про це йдеться на сайті навчального закладу.

Видавництво «Богдан» (Тернопіль) випустило дві книги художніх творів доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії України та археології Володимира Барана, що друкується під псевдонімом Марк Корда.

Так, тернопільське видавництво видало дві книги, в першу з яких увійшов роман «Ліга свободи» і повість «Шість діб у готелі “Нортон”», а в другу – роман «Лише Богу відомо» і повість «Остання гастроль».

Уперше ці твори опубліковані 2016 і 2018 років видавництвом «Місіонер» (Львів).

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Теги: Волинь, ВНУ, література
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