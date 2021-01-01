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На Волині грибники знайшли снаряди часів Другої Світової війни

На Волині грибники знайшли снаряди часів Другої Світової війни
1 вересня поблизу сіл Затурці, Марковичі , що на території Володимир-Волинського району, а також Обенижі, Соловичі, Городилець Ковельського району, громадяни під час проведення земляних робіт, а також збирання грибів у лісосмугах, знайшли підозрілі предмети та повідомили про це службу порятунку «101».

Про це інформують у пресслужбі волинських рятувальників.

На місце виклику приїхали працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області, які вилучили та знищили 7 артилерійських снарядів калібру 76 та 152 мм, одну 82-міліметрову мінометну міну та одну авіаційну бомбу.

Усі 9 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни вилучили та знешкодили у встановленому порядку.
На Волині грибники знайшли снаряди часів Другої Світової війни

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Теги: снаряди, Волинь, ДСНС
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