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Інфекціоніст назвала головні протипоказання до вакцинації від COVID-19

Інфекціоніст назвала головні протипоказання до вакцинації від COVID-19
До вакцинації проти коронавірусу не існує абсолютних протипоказань, але є відносні. Зокрема, не можна робити щеплення людям із підвищеною чутливістю до компонентів вакцин, алергікам.

Водночас усе індивідуально й перед імунізацією, якщо існують побоювання, радять консультуватися з фахівцями. Про це в коментарі керівнику проєкту Med.Oboz Віктору Литвиненку розповіла заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

"Вакцинація не показана людям із підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Оскільки вакцина нова, знати це заздалегідь не можна, але за наявності обтяженого анамнезу з важкими алергічними реакціями варто враховувати цю можливість", – наголосила вона.

Лікарка-інфекціоністка підкреслила: люди, які мають аутоімунні захворювання, так само сприйнятливі до коронавірусу, як і інші. Водночас у них можуть бути свої особливості перебігу хвороби на тлі імуносупресивної терапії. За словами Голубовської, це питання досі вивчається, тому поки немає офіційних рекомендацій.

"Але всі випадки індивідуальні, у питаннях профілактики та лікування потрібно спиратися суто на принцип – "не нашкодь". Лікарі, які ведуть таких складних пацієнтів, повинні оцінювати ризик/користь. Так, це дуже непросто в цій ситуації, але у нас узагалі непроста професія, ми щодня ухвалюємо рішення, від яких залежать здоров'я і життя наших пацієнтів", – зізналася вона.

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Теги: Ольга Голубовська, вакцинація
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