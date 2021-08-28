Їв домашні консерви: на Рівненщині від ботулізму помер чоловік

У Рівненській області вперше в поточному році зареєстрований випадок захворювання на ботулізм.Про це повідомляє Рівненський центр контролю та профілактики хвороб.В КНП «Зарічненська багатопрофільна лікарня» 28.08.2021 року у важкому стані був госпіталізований 74-річний житель Вараського району. У хворого були порушення зору, утруднене дихання та ковтання, м'язева слабкість, зміна голосу, нудота.Діагноз ботулізм лабораторно підтверджений лабораторією ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України».Хворому надавалась необхідна медична допомога. Була введена антиботулінічна полівалентна сироватка. Однак всі заходи були не ефективними і хворий вчдра, 1 вересня, помер.При проведенні епідрозслідування з’ясовували, що хворий вживав м'ясної консерви зі свинини домашнього приготування.