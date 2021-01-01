СБУ викрила рекламну агенцію, яка виготовляла проросійські гасла для «Л/ДНР»

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій «Л/ДНР» та окупаційної влади Криму.Про це інформує пресслужба СБУ.У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.Серед «архівів» агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» тощо.Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.Слідчі дії тривають.