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В Instagram стався потужний збій: користувачі не можуть зайти в додаток

В Instagram стався потужний збій: користувачі не можуть зайти в додаток
Більше 6000 користувачів Instagram повідомили про проблеми з додатком станом сьогодні, 2 вересня.

Про це пише Daily Mail.

За даними Downdetector, Instagram заблоковано в багатьох місцях світу. Деякі користувачі стикнулися з проблемою завантаження фото, надсилання повідомлень, оновлення стрічки. Дехто взагалі не може увійти в додаток.

Близько 47% користувачів Instagram не можуть належним чином використовувати додаток, 27% стикаються з проблемами з веб-версією програми, а 26% стають свідками проблем з підключенням до сервера

Причина цього відключення поки не відома, і наразі Instagram і Facebook не надали жодних заяв та коментарів щодо цього.

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Теги: Instagram, збій
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