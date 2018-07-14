В Instagram стався потужний збій: користувачі не можуть зайти в додаток





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За даними Downdetector, Instagram заблоковано в багатьох місцях світу. Деякі користувачі стикнулися з проблемою завантаження фото, надсилання повідомлень, оновлення стрічки. Дехто взагалі не може увійти в додаток.



Близько 47% користувачів Instagram не можуть належним чином використовувати додаток, 27% стикаються з проблемами з веб-версією програми, а 26% стають свідками проблем з підключенням до сервера



Причина цього відключення поки не відома, і наразі Instagram і Facebook не надали жодних заяв та коментарів щодо цього.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 6000 користувачів Instagram повідомили про проблеми з додатком станом сьогодні, 2 вересня.Про це пише Daily Mail За даними Downdetector, Instagram заблоковано в багатьох місцях світу. Деякі користувачі стикнулися з проблемою завантаження фото, надсилання повідомлень, оновлення стрічки. Дехто взагалі не може увійти в додаток.Близько 47% користувачів Instagram не можуть належним чином використовувати додаток, 27% стикаються з проблемами з веб-версією програми, а 26% стають свідками проблем з підключенням до сервераПричина цього відключення поки не відома, і наразі Instagram і Facebook не надали жодних заяв та коментарів щодо цього.

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