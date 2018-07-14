В Instagram стався потужний збій: користувачі не можуть зайти в додаток
Сьогодні, 14:58
Більше 6000 користувачів Instagram повідомили про проблеми з додатком станом сьогодні, 2 вересня.
Про це пише Daily Mail.
За даними Downdetector, Instagram заблоковано в багатьох місцях світу. Деякі користувачі стикнулися з проблемою завантаження фото, надсилання повідомлень, оновлення стрічки. Дехто взагалі не може увійти в додаток.
Близько 47% користувачів Instagram не можуть належним чином використовувати додаток, 27% стикаються з проблемами з веб-версією програми, а 26% стають свідками проблем з підключенням до сервера
Причина цього відключення поки не відома, і наразі Instagram і Facebook не надали жодних заяв та коментарів щодо цього.
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Про це пише Daily Mail.
За даними Downdetector, Instagram заблоковано в багатьох місцях світу. Деякі користувачі стикнулися з проблемою завантаження фото, надсилання повідомлень, оновлення стрічки. Дехто взагалі не може увійти в додаток.
Близько 47% користувачів Instagram не можуть належним чином використовувати додаток, 27% стикаються з проблемами з веб-версією програми, а 26% стають свідками проблем з підключенням до сервера
Причина цього відключення поки не відома, і наразі Instagram і Facebook не надали жодних заяв та коментарів щодо цього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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