Волинська велосипедистка привезла три золоті медалі з чемпіонату України

Олександра Логвинюк здобула три золоті медалі на чемпіонаті України з велосипедного спорту на відкритому треку.



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Триденні змагання проходили у Києві. Олександра виборола золоті нагороди на дистанціях: спринт, кейрін і командний спринт з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).



Велосипедистка є вихованкою Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України міжнародного класу. Тренує спортсменку Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.

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