Волинська велосипедистка привезла три золоті медалі з чемпіонату України
Сьогодні, 15:53
Волинська спортсменка Олександра Логвинюк здобула три золоті медалі на чемпіонаті України з велосипедного спорту на відкритому треку.
Про це інформує обласне управління молоді та спорту.
Триденні змагання проходили у Києві. Олександра виборола золоті нагороди на дистанціях: спринт, кейрін і командний спринт з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).
Велосипедистка є вихованкою Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України міжнародного класу. Тренує спортсменку Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.
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Про це інформує обласне управління молоді та спорту.
Триденні змагання проходили у Києві. Олександра виборола золоті нагороди на дистанціях: спринт, кейрін і командний спринт з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).
Велосипедистка є вихованкою Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України міжнародного класу. Тренує спортсменку Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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