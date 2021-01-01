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Волинська велосипедистка привезла три золоті медалі з чемпіонату України

Волинська велосипедистка привезла три золоті медалі з чемпіонату України
Волинська спортсменка Олександра Логвинюк здобула три золоті медалі на чемпіонаті України з велосипедного спорту на відкритому треку.

Про це інформує обласне управління молоді та спорту.

Триденні змагання проходили у Києві. Олександра виборола золоті нагороди на дистанціях: спринт, кейрін і командний спринт з олімпійських номерів програми (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).

Велосипедистка є вихованкою Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту України міжнародного класу. Тренує спортсменку Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.

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Теги: велосипедистка, Волинь, золоті медалі
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