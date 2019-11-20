вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона

У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона
У Луцьку проведуть демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, кіосків, металевих та дерев’яних конструкцій, господарських споруд, парканів, обмежувачів руху, шлагбаумів, балок, запірних планок та інших об’єктів, які розміщені без відповідних документів на території міста.

Після знесення проведуть благоустрій території, йдеться у відповідному тендері на ProZorro.

Для надання послуг виконавець повинен мати змогу забезпечити демонтажні роботи необхідною технікою, зокрема автокраном, самоскидом, мініекскаватором, лафетою тощо, а також працівниками. Загалом йдеться про знесення приблизно 230 об'єктів.

Роботи мають здійснити до кінця грудня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1,5 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: демонтаж, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона
Сьогодні, 19:21
Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Соцслужби ще раз перевірили умови проживання хлопчика з Горохівщини, якого розшукали в болоті
Сьогодні, 18:42
Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд
20 листопад, 2019, 09:36
З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей
26 серпень, 15:12
«Працівники банку» ошукали на чималі суми двох волинян «Працівники банку» ошукали на чималі суми двох волинян
25 серпень, 19:40
На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень
20 серпень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона
Сьогодні, 19:21
 0
Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Соцслужби ще раз перевірили умови проживання хлопчика з Горохівщини, якого розшукали в болоті
Сьогодні, 18:42
 0
Відома офіційна дата відкриття «Макдональдзу» у Луцьку
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8