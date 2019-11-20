У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона
Сьогодні, 19:21
У Луцьку проведуть демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, кіосків, металевих та дерев’яних конструкцій, господарських споруд, парканів, обмежувачів руху, шлагбаумів, балок, запірних планок та інших об’єктів, які розміщені без відповідних документів на території міста.
Після знесення проведуть благоустрій території, йдеться у відповідному тендері на ProZorro.
Для надання послуг виконавець повинен мати змогу забезпечити демонтажні роботи необхідною технікою, зокрема автокраном, самоскидом, мініекскаватором, лафетою тощо, а також працівниками. Загалом йдеться про знесення приблизно 230 об'єктів.
Роботи мають здійснити до кінця грудня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1,5 мільйона гривень.
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Після знесення проведуть благоустрій території, йдеться у відповідному тендері на ProZorro.
Для надання послуг виконавець повинен мати змогу забезпечити демонтажні роботи необхідною технікою, зокрема автокраном, самоскидом, мініекскаватором, лафетою тощо, а також працівниками. Загалом йдеться про знесення приблизно 230 об'єктів.
Роботи мають здійснити до кінця грудня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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