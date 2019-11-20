У Луцьку на демонтаж гаражів, кіосків і парканів передбачили витратити 1,5 мільйона





Після знесення проведуть благоустрій території, йдеться у відповідному тендері на



Для надання послуг виконавець повинен мати змогу забезпечити демонтажні роботи необхідною технікою, зокрема автокраном, самоскидом, мініекскаватором, лафетою тощо, а також працівниками. Загалом йдеться про знесення приблизно 230 об'єктів.



Роботи мають здійснити до кінця грудня цього року. Очікувана вартість закупівлі - 1,5 мільйона гривень.

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