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Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 3 вересня, У луцьку дві вулиці залишаться без електропостачання.

Про це інформують у Луцькраді.

Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 16:00 - вул. Декабристів, вул. Захарова (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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