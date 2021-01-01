Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ





Про це інформують у Луцькраді.



Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 16:00 - вул. Декабристів, вул. Захарова (частково).



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