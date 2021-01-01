Де у Луцьку будуть відключати світло 3 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 3 вересня, У луцьку дві вулиці залишаться без електропостачання.
Про це інформують у Луцькраді.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:00 - вул. Декабристів, вул. Захарова (частково).
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Про це інформують у Луцькраді.
Так, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:00 - вул. Декабристів, вул. Захарова (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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