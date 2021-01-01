Український плавець став найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади

Максим Кріпак – автор шести нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів із усіх країн.



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26-річний Максим Кріпак проводить просто феноменальну Паралімпіаду у Токіо. Харків'янин здобув вже шість нагород, чотири з яких є найвищого ґатунку.



Також у його доробку є одне "срібло" та "бронза". Українцю вдалось станом на 2 вересня стати найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади-2020. Максим випередив у цій боротьбі плавця з Білорусі Ігара Бокі. У скарбничці білоруса 5 нагород, але на одне "золото" більше, ніж у Кріпака.



Відзначимо, що у білоруського плавця немає нагород іншого ґатунку у Токіо. Трійку найкращих мультимедалістів у Токіо поки що закриває Чжео Тао з Китаю, який також представляє плавання. Тао чотири рази підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу.



У Кріпака ще буде останній шанс взяти ще одну нагороду у Японії. У п'ятницю, 3 вересня, Максим спробує відібратись у фінал 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.



Усі досягнення Кріпака у Токіо



Кріпак ставав найкращим відразу у чотирьох дисциплінах – 100 метрів батерфляєм, 100 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині та 400 метрів вільним стилем. 2 вересня українець здобув "золото" якраз на 100 метрах на спині.



Також у скарбничці Максима є "срібло" у запливі на 50 метрів вільним стилем та "бронза" у чоловічій естафеті 4х100 метрів вільним стилем.





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