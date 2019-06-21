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Ремонт проспекту Соборності у Луцьку: яким він має бути та коли завершать роботи. ВІДЕО

Ремонт проспекту Соборності у Луцьку: яким він має бути та коли завершать роботи. ВІДЕО
У Луцьку розпочали капітальний ремонт дороги на проспекті Соборності. Лагодять з боку, на якому розташовані будівлі з непарною нумерацією.

Виконроб підрядної організації Богдан Петелько розповів Суспільному, що роботи триватимуть до кінця 2022-го року.

Нагадаємо, у Луцьку від 31 серпня розпочали роботи з ремонту правої частини проспекту Соборності на відрізку від вулиці Чорновола до Єршова.

2 вересня лагодити дорогу почали біля кільця, поруч з ринком "Північний". Демонтують старі муровані ливневі колодязі, які розташовані на проїжджій частині.

"Колодязів у нас 36 штук, і ми їх замінюємо. Далі маємо бордюри ставити, далі відбуватиметься фрезерування і будемо класти асфальт", – розповідає робітник підрядної організації Олександр Прокопчук.

Шляховий робітник показує проєкт, за яким нині працюють.

Згідно з цим документом, передбачене облаштування додаткового пішохідного переходу поблизу кільця. Після його облаштування покладуть нове асфальтове покриття, намалюють розмітку і встановлять нові дорожні знаки.
Ремонт проспекту Соборності у Луцьку: яким він має бути та коли завершать роботи. ВІДЕО

Ремонтувати дорогу на проспекті Соборності будуть до кінця 2022-го року, каже виконроб Богдан Петелько. За цей час планують замінити дорожнє полотно протяжністю півтора кілометра на відрізку шляху від кільця на вулиці Єршова до повороту на вулицю Чорновола.

Проєкт передбачає два шари асфальтування висотою 8 сантиментів.

Зі слів виконроба, загальна вартість об’єкту – 27 мільйонів гривень.


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Теги: ремонт, Соборності, дедлайн, Луцьк
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