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Замість квітів і цукерок – корм для тварин: закохані з Луцька у день весілля робили добру справу

Замість квітів і цукерок – корм для тварин: закохані з Луцька у день весілля робили добру справу
Молодята Лариса Бродіна та Денис Савош у день весілля запропонували гостям принести корм для тварин замість квітів і цукерок.

Про це повідомляють на сторінці КП "Ласка" у фейсбуці.

Лариса розповіла, що вони мають двох колись безпритульних котів. Тому під час організації весілля запропонували гостям принести корм для тварин.

"І хоча це не було обов'язковою умовою, молоде подружжя радіє, що гості відгукнулися і долучилися до доброї справи. Бо всі вони знають чітку позицію пари стосовно безпритульних тварин, та бачили, як і кому вони допомагали останні роки", - йдеться у повідомленні.

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Теги: весілля, тварини, корм, Ласка
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