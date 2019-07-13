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Повідомили, коли на проспекті Волі у Луцьку відновлять рух транспорту

Повідомили, коли на проспекті Волі у Луцьку відновлять рух транспорту
На проспекті Волі у Луцьку відновлять рух транспорту вже у жовтні.

Про це під час презентації проекту реконструкції проспекту Волі розповів начальник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, пише ІА "Конкурент".

Презентували проект у четвер, 2 вересня.

На запитання від очільника фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у міській раді Тараса Шкітера, який найближчий план робіт на проспекті, та коли вони завершаться, головний комунальник пояснив, що наразі на проспекті Волі завершують укладання чорнового шару асфальту. Після того нанесуть тимчасову розмітку. Ці роботи повинні бути виконані до середини чи до кінця вересня. Далі підрядник працюватиме над тротуарами. Вже у жовтні, за сприятливих погодніх умов, проспект Волі відкриють для руху транспорту.

Асфальтувати проспект верхнім чистовим шаром асфальту підрядник буде в кінці весни – на початку літа 2022 року. Завершити всі роботи на проспекті повинні до кінця наступного року.

Нагадаємо, реконструкція проспекту Волі розпочалася у червні цього року. Наразі на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до Київського майдану вже замінили всі комунікації, на значній частині проспекту уклали нижній чорновий шар асфальту. З лівого боку проспекту почали облаштовувати тротуарну частину.

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Теги: проспект Волі, дедлайн, Луцьк, Свідомі, Шкітер
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