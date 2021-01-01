Соцслужби ще раз перевірили умови проживання хлопчика з Горохівщини, якого розшукали в болоті

Інна Остапович.



Під час розмови з матір'ю з'ясувалося, що жінка досі безробітна.



"Умови проживання більш-менш, тому що там час від часу навідується служба у справах дітей і голова громади. Мама, станом на сьогодні, офіційно ніде не працює. Вона так і підробляє, заробітки тимчасові. Але, саме необхідне для харчування у будинку є", – розповіла Інна Остапович.



Працевлаштування Наталії Читкайло, матері Матвія та його старшого брата Андрія, було однією з умов повернення дітей у родину. Наразі родина перебуває на випробувальному терміні. Дітей жінка виховує разом зі своїми батьками.



Під час відвідин родини, правоохоронці подарували Матвію шкільне приладдя: зошити, канцелярію, папки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці та спеціалісти служби у справах дітей повторно проінспектували умови проживання восьмирічного Матвія, якого навесні майже добу шукали біля села Холонів. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції областіПід час розмови з матір'ю з'ясувалося, що жінка досі безробітна."Умови проживання більш-менш, тому що там час від часу навідується служба у справах дітей і голова громади. Мама, станом на сьогодні, офіційно ніде не працює. Вона так і підробляє, заробітки тимчасові. Але, саме необхідне для харчування у будинку є", – розповіла Інна Остапович.Працевлаштування, матері Матвія та його старшого брата Андрія, було однією з умов повернення дітей у родину. Наразі родина перебуває на випробувальному терміні. Дітей жінка виховує разом зі своїми батьками.Під час відвідин родини, правоохоронці подарували Матвію шкільне приладдя: зошити, канцелярію, папки.

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