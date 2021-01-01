Соцслужби ще раз перевірили умови проживання хлопчика з Горохівщини, якого розшукали в болоті

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Правоохоронці та спеціалісти служби у справах дітей повторно проінспектували умови проживання восьмирічного Матвія, якого навесні майже добу шукали біля села Холонів. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції області Інна Остапович.
Під час розмови з матір'ю з'ясувалося, що жінка досі безробітна.
"Умови проживання більш-менш, тому що там час від часу навідується служба у справах дітей і голова громади. Мама, станом на сьогодні, офіційно ніде не працює. Вона так і підробляє, заробітки тимчасові. Але, саме необхідне для харчування у будинку є", – розповіла Інна Остапович.
Працевлаштування Наталії Читкайло, матері Матвія та його старшого брата Андрія, було однією з умов повернення дітей у родину. Наразі родина перебуває на випробувальному терміні. Дітей жінка виховує разом зі своїми батьками.
Під час відвідин родини, правоохоронці подарували Матвію шкільне приладдя: зошити, канцелярію, папки.
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Під час розмови з матір'ю з'ясувалося, що жінка досі безробітна.
"Умови проживання більш-менш, тому що там час від часу навідується служба у справах дітей і голова громади. Мама, станом на сьогодні, офіційно ніде не працює. Вона так і підробляє, заробітки тимчасові. Але, саме необхідне для харчування у будинку є", – розповіла Інна Остапович.
Працевлаштування Наталії Читкайло, матері Матвія та його старшого брата Андрія, було однією з умов повернення дітей у родину. Наразі родина перебуває на випробувальному терміні. Дітей жінка виховує разом зі своїми батьками.
Під час відвідин родини, правоохоронці подарували Матвію шкільне приладдя: зошити, канцелярію, папки.
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