Ювілейний гол і фартовий додатковий час: цікаві статистичні факти після кубкового матчу «Волині»
Сьогодні, 08:35
Луцька «Волинь» після перемоги у кубковому матчі покращила свої статистичні показники та забила ювілейний гол у рамках розіграшу Кубку України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав дослідник місцевої футбольної історії Сергій Грудняк.
Один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк повідомив, що гол, який Владислав Кузнєчиков забив у ворота львівських «Карпат», став 150-м голом «Волині» в Кубку України.
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«Ще один цікавий факт: Волинь в Кубку України 13 разів грала в додатковий час і тільки двічі програла. 9 разів перемагали по грі, ще 2 рази вигравали серію пенальті», - повідомив експерт із футбольної статистики.
Як відомо, футбольний клуб "Волинь" переміг свого одвічного принципового суперника львівські "Карпати" у кубковому матчі з рахунком 2:3 та вийшов до 1/16 фіналу Кубку України.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав дослідник місцевої футбольної історії Сергій Грудняк.
Один з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк повідомив, що гол, який Владислав Кузнєчиков забив у ворота львівських «Карпат», став 150-м голом «Волині» в Кубку України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Акції «Волині» хоче купити мільярдер з Росії, – журналіст
«Ще один цікавий факт: Волинь в Кубку України 13 разів грала в додатковий час і тільки двічі програла. 9 разів перемагали по грі, ще 2 рази вигравали серію пенальті», - повідомив експерт із футбольної статистики.
Як відомо, футбольний клуб "Волинь" переміг свого одвічного принципового суперника львівські "Карпати" у кубковому матчі з рахунком 2:3 та вийшов до 1/16 фіналу Кубку України.
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