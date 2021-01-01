Ювілейний гол і фартовий додатковий час: цікаві статистичні факти після кубкового матчу «Волині»

Луцька «Волинь» після перемоги у кубковому матчі покращила свої статистичні показники та забила ювілейний гол у рамках розіграшу Кубку України.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав дослідник місцевої футбольної історіїОдин з найвідоміших луцьких знавців футбольної статистики Сергій Грудняк повідомив, що гол, який Владислав Кузнєчиков забив у ворота львівських «Карпат», став 150-м голом «Волині» в Кубку України.«Ще один цікавий факт: Волинь в Кубку України 13 разів грала в додатковий час і тільки двічі програла. 9 разів перемагали по грі, ще 2 рази вигравали серію пенальті», - повідомив експерт із футбольної статистики.Як відомо,у кубковому матчі з рахунком 2:3 та вийшов до 1/16 фіналу Кубку України.