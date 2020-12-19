«Ідеальний крок у кар'єрі», – вихованець «Волині» про зміну клубу





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"Щасливий, що можу зіграти за "Льовен" у цьому сезоні, в такому сильному чемпіонаті, як бельгійський. Це ідеальний крок у моїй кар'єрі", - сказав молодий нападник.



Також футболіст додав, що він небезпечний у штрафному майданчику.



"Насправді мені не подобається говорити про себе і свої якості. Нехай вболівальники "Льовена" говорять про мене. Я сподіваюся зробити певні кроки в кар'єрі тут і внести свій вклад в команду", – цитує Миколу офіційний сайт клубу.



Нагадаємо, влітку Кухаревича придбав Труа, але французький клуб вирішив відправити молодого українця в оренду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новоспечений форвард бельгійського "Льовена" Микола Кухаревич, який розпочинав кар'єру в Луцьку, відреагував на свій трансфер.Про це повідомляє Футбол24. "Щасливий, що можу зіграти за "Льовен" у цьому сезоні, в такому сильному чемпіонаті, як бельгійський. Це ідеальний крок у моїй кар'єрі", - сказав молодий нападник.Також футболіст додав, що він небезпечний у штрафному майданчику."Насправді мені не подобається говорити про себе і свої якості. Нехай вболівальники "Льовена" говорять про мене. Я сподіваюся зробити певні кроки в кар'єрі тут і внести свій вклад в команду", – цитує Миколу офіційний сайт клубу.Нагадаємо, вліткуале французький клуб вирішив

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