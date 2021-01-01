Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.



У Луцьку, за даними Sinoptik, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.



Температура вночі – 10-8°, вдень – 16-18°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 3 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.У Луцьку, за даними Sinoptik, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Температура вночі – 10-8°, вдень – 16-18°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію