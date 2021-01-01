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Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 вересня
У п'ятницю, 3 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Луцьку, за даними Sinoptik, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Температура вночі – 10-8°, вдень – 16-18°.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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