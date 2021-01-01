Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці закладу у фейсбуці.



Таким чином вихованці та колектив Рожищенського будинку дитячої творчості долучилися до флешмобу «Україна назавжди», приуроченої 30-й річниці Незалежності України.







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