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Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО

Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО
У Рожищенському будинку дитячої творчості з нагоди Дня незалежності України підготували патріотичне відеопривітання.

Відео опублікували на сторінці закладу у фейсбуці.

Таким чином вихованці та колектив Рожищенського будинку дитячої творчості долучилися до флешмобу «Україна назавжди», приуроченої 30-й річниці Незалежності України.



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Теги: Волинь, День незалежності, Рожище
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