Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
У Рожищенському будинку дитячої творчості з нагоди Дня незалежності України підготували патріотичне відеопривітання.
Відео опублікували на сторінці закладу у фейсбуці.
Таким чином вихованці та колектив Рожищенського будинку дитячої творчості долучилися до флешмобу «Україна назавжди», приуроченої 30-й річниці Незалежності України.
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Відео опублікували на сторінці закладу у фейсбуці.
Таким чином вихованці та колектив Рожищенського будинку дитячої творчості долучилися до флешмобу «Україна назавжди», приуроченої 30-й річниці Незалежності України.
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