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На ринку у Княгининку відкриють супермаркет SPAR: що там буде. ВІДЕО*

На ринку у Княгининку відкриють супермаркет SPAR: що там буде. ВІДЕО*
В одному із приміщень нового ринку, що будується в селі Княгининок, відкриють супермаркет міжнародної мережі SPAR. На майже 300 м2 торгової площі планують розмістити великий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.

Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Супермаркет на новому ринку відкривають підприємці Ірина та Юрій Теріни. Вони також є власниками магазину “Апетит” у Княгининку, тому добре знають смаки і потреби місцевих.

“Ми хочемо надати покупцям з Княгининку та сусідніх селищ, отримати можливість купівлі доступного та якісного товару за хорошими цінами. Саме через це, ми обрали мережу SPAR. Ми 8 років працюємо в торгівлі і знаємо, що європейська торгова мережа може запропонувати нижчу ціну, ніж роздрібні магазини”, - розповідають підприємці.

Серед інших переваг роботи саме супермаркетів SPAR, називають можливість навчання персоналу та контроль за якістю.

У супермаркеті будуть працювати усі традиційні торгові зони:

-від овочів-фруктів до побутової хімії та товарів першої необхідності,
-буде свіже охолоджене м’ясо, що дуже важливо для місцевих, адже наразі у Княгининку можна купити лише заморожене,
-буде власна випічка і відділ кулінарії,
-запланована зона відпочинку з гарячими напоями, фастфудом та солодощами.

Торгівлю у супермаркеті SPAR планують почати ще до відкриття самого ринку.

Нагадаємо, компанія “Інвестор” будує новий ринок у селі Княгининок. Тут буде 30 торгових павільйонів, три окремі приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку. Ринок розташований поруч із міжнародною трасою в центрі села.

Наразі стаціонарні будівлі вже збудовані, для решти павільйонів уже споруджений каркас. Більше інформації про будівництво можна отримати із відеозвіту:

Деталі щодо купівлі та оренди торгових павільйонів можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор, магазин, Княгининок
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