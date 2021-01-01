На ринку у Княгининку відкриють супермаркет SPAR: що там буде. ВІДЕО*





Про це інформують на сайті



Супермаркет на новому ринку відкривають підприємці Ірина та Юрій Теріни. Вони також є власниками магазину “Апетит” у Княгининку, тому добре знають смаки і потреби місцевих.



“Ми хочемо надати покупцям з Княгининку та сусідніх селищ, отримати можливість купівлі доступного та якісного товару за хорошими цінами. Саме через це, ми обрали мережу SPAR. Ми 8 років працюємо в торгівлі і знаємо, що європейська торгова мережа може запропонувати нижчу ціну, ніж роздрібні магазини”, - розповідають підприємці.



Серед інших переваг роботи саме супермаркетів SPAR, називають можливість навчання персоналу та контроль за якістю.



У супермаркеті будуть працювати усі традиційні торгові зони:



-від овочів-фруктів до побутової хімії та товарів першої необхідності,

-буде свіже охолоджене м’ясо, що дуже важливо для місцевих, адже наразі у Княгининку можна купити лише заморожене,

-буде власна випічка і відділ кулінарії,

-запланована зона відпочинку з гарячими напоями, фастфудом та солодощами.



Торгівлю у супермаркеті SPAR планують почати ще до відкриття самого ринку.



Нагадаємо, компанія “Інвестор” будує новий ринок у селі Княгининок. Тут буде 30 торгових павільйонів, три окремі приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку. Ринок розташований поруч із міжнародною трасою в центрі села.



Наразі стаціонарні будівлі вже збудовані, для решти павільйонів уже споруджений каркас. Більше інформації про будівництво можна отримати із відеозвіту:



Деталі щодо купівлі та оренди торгових павільйонів можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із приміщень нового ринку, що будується в селі Княгининок, відкриють супермаркет міжнародної мережі SPAR. На майже 300 м2 торгової площі планують розмістити великий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Супермаркет на новому ринку відкривають підприємціта. Вони також є власниками магазину “Апетит” у Княгининку, тому добре знають смаки і потреби місцевих.“Ми хочемо надати покупцям з Княгининку та сусідніх селищ, отримати можливість купівлі доступного та якісного товару за хорошими цінами. Саме через це, ми обрали мережу SPAR. Ми 8 років працюємо в торгівлі і знаємо, що європейська торгова мережа може запропонувати нижчу ціну, ніж роздрібні магазини”, - розповідають підприємці.Серед інших переваг роботи саме супермаркетів SPAR, називають можливість навчання персоналу та контроль за якістю.У супермаркеті будуть працювати усі традиційні торгові зони:-від овочів-фруктів до побутової хімії та товарів першої необхідності,-буде свіже охолоджене м’ясо, що дуже важливо для місцевих, адже наразі у Княгининку можна купити лише заморожене,-буде власна випічка і відділ кулінарії,-запланована зона відпочинку з гарячими напоями, фастфудом та солодощами.Торгівлю у супермаркеті SPAR планують почати ще до відкриття самого ринку.Нагадаємо, компанія “Інвестор” будує новий ринок у селі Княгининок. Тут буде 30 торгових павільйонів, три окремі приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку. Ринок розташований поруч із міжнародною трасою в центрі села.Наразі стаціонарні будівлі вже збудовані, для решти павільйонів уже споруджений каркас. Більше інформації про будівництво можна отримати із відеозвіту:Деталі щодо купівлі та оренди торгових павільйонів можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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