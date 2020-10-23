Навіщо Україні потрібна електронна гривня





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Як змінюється наша валюта?



За останні роки у нас доволі стабільна гривня. У цьому році ми вийшли за межі інфляційного таргету у розмірі 5%, який ми маємо утримувати, і підійшли до 10%, але це в тому числі й світова тенденція, тому що у світі випущено достатньо велику кількість грошей для підтримки власних економік, що відіграється на світових ринках і відповідно на українських товарах також.



Наскільки чинний курс гривні до долара близький до реальності?



Курс однозначно реальний, тому що формується сьогодні під впливом попиту і пропозиції. Що більше ми виробляємо своєї продукції, продаємо за кордон, то відповідно більше валюти надходить в Україну, і це означає, що гривня зміцнюється. Якщо відбуваються зворотні процеси, тобто ми продаємо за кордон набагато менше, а більше купуємо та імпортуємо товарів, то відбувається девальвація. Крім того, суттєво на нашу курсову стабільність впливають різноманітні економічні кризи, наприклад, у 1998 році світова криза в Азії, у 2008 році світова криза на фондових ринках США, у 2014 році наша внутрішня історія, коли були військові дії, які проти нас розпочала Росія, відповідно введення військ налякало інвесторів і як результат вони виводили свої капітали, що дуже сильно вдарило по стабільності нашої національної валюти.



Що таке електронна гривня?



Зараз технологія, яка пропонується, формується на блокчейні і її можна використовувати по-різному. Є момент, коли електрона гривня як анонімне джерело отримання коштів, але в такому випадку це не криптовалюта, тому що вона хоч і використовує блокчейн, проте не відслідковує транзакції. У новинах проходить також інформація про те, що Національний банк разом з Мінсоцполітики прагне використовувати цю електронну гривню для виплат, наприклад, людям, які отримують субсидію. В такому випадку це повністю буде використовуватися як криптовалюта, яка дозволить контролювати напрямок використання цих коштів, а також слідкувати за транзакціями. Це відмінно від того, що задумувалося від самого початку.



Чи буде якийсь курс в е-гривні?



У випадку якщо електронну гривню буде імітувати Національний банк, то це буде повний аналог наших коштів, які знаходяться в гаманці або на рахунку. Тут не буде ніякого курсу. Це буде гривня просто в особливій формі, яку можна передавати іншим споживачам.



Чи матиме електронна валюта попит серед українців?



Люди, які зараз використовують різноманітні онлайн-банкінги і здійснюють розрахунки за допомогою безконтактних платежів, якраз і будуть готові до того, щоб здійснювати розрахунки електронною гривнею. Тому що в контексті користувача для використання таких способів не потрібно спеціального обладнання. Найголовніше, що ви будете приймати це так само, як здійснення безготівкового розрахунку. Тому як пілотний проект це дійсно може використовуватися, тим паче що в Мінцифрі завжди працювали просунуті користувачі, і вони, отримуючи зарплати у вигляді електронних гривень, протестують можливості використання цих технологій.



Чи працює електронна валюта в інших країнах?



Національні банки країн не беруть поки що на себе відповідальність запускати таку технологію в широкому вжитку. Тобто це більше як певні спроби, чи можна це використовувати, які будуть наслідки, які є виходи. А от якщо прийняти в якості офіційного платежу, то поки що Україна йде попереду.



Коли на початку обговорювали електронну гривню, це все ж таки було анонімне джерело передачі коштів. А це дає можливість заміняти паперові та металеві гроші, і в цьому випадку це значна перевага, оскільки це і зберігання коштів, неможливість втратити чи вкрасти ці кошти, легкість розрахунку і зберігання. Тобто кількість можливостей суттєво збільшується. Коли держава починає контролювати ваші транзакції за допомогою електронної гривні, тут виникає питання, тому що з боку держави буде тотальний контроль, звідки ви отримали кошти, за що ви перерахували, в яких обсягах тощо. Тому тут я бачу певні ризики, що держава зможе втручатися або блокувати навіть певні транзакції, про що відповідно було виявлено, коли говорили про видачу субсидії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 вересня 1996 року в Україні ввели в обіг національну валюту — гривню. Останніми роками заговорили про нову ймовірну реформу — запровадження цифрової валюти, тобто е-гривні. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський в ефірі Українського радіо розповів, навіщо Україні потрібна власна цифрова валюта.Про це йдеться в матеріалі на сайті Суспільне За останні роки у нас доволі стабільна гривня. У цьому році ми вийшли за межі інфляційного таргету у розмірі 5%, який ми маємо утримувати, і підійшли до 10%, але це в тому числі й світова тенденція, тому що у світі випущено достатньо велику кількість грошей для підтримки власних економік, що відіграється на світових ринках і відповідно на українських товарах також.Курс однозначно реальний, тому що формується сьогодні під впливом попиту і пропозиції. Що більше ми виробляємо своєї продукції, продаємо за кордон, то відповідно більше валюти надходить в Україну, і це означає, що гривня зміцнюється. Якщо відбуваються зворотні процеси, тобто ми продаємо за кордон набагато менше, а більше купуємо та імпортуємо товарів, то відбувається девальвація. Крім того, суттєво на нашу курсову стабільність впливають різноманітні економічні кризи, наприклад, у 1998 році світова криза в Азії, у 2008 році світова криза на фондових ринках США, у 2014 році наша внутрішня історія, коли були військові дії, які проти нас розпочала Росія, відповідно введення військ налякало інвесторів і як результат вони виводили свої капітали, що дуже сильно вдарило по стабільності нашої національної валюти.Зараз технологія, яка пропонується, формується на блокчейні і її можна використовувати по-різному. Є момент, коли електрона гривня як анонімне джерело отримання коштів, але в такому випадку це не криптовалюта, тому що вона хоч і використовує блокчейн, проте не відслідковує транзакції. У новинах проходить також інформація про те, що Національний банк разом з Мінсоцполітики прагне використовувати цю електронну гривню для виплат, наприклад, людям, які отримують субсидію. В такому випадку це повністю буде використовуватися як криптовалюта, яка дозволить контролювати напрямок використання цих коштів, а також слідкувати за транзакціями. Це відмінно від того, що задумувалося від самого початку.У випадку якщо електронну гривню буде імітувати Національний банк, то це буде повний аналог наших коштів, які знаходяться в гаманці або на рахунку. Тут не буде ніякого курсу. Це буде гривня просто в особливій формі, яку можна передавати іншим споживачам.Люди, які зараз використовують різноманітні онлайн-банкінги і здійснюють розрахунки за допомогою безконтактних платежів, якраз і будуть готові до того, щоб здійснювати розрахунки електронною гривнею. Тому що в контексті користувача для використання таких способів не потрібно спеціального обладнання. Найголовніше, що ви будете приймати це так само, як здійснення безготівкового розрахунку. Тому як пілотний проект це дійсно може використовуватися, тим паче що в Мінцифрі завжди працювали просунуті користувачі, і вони, отримуючи зарплати у вигляді електронних гривень, протестують можливості використання цих технологій.Національні банки країн не беруть поки що на себе відповідальність запускати таку технологію в широкому вжитку. Тобто це більше як певні спроби, чи можна це використовувати, які будуть наслідки, які є виходи. А от якщо прийняти в якості офіційного платежу, то поки що Україна йде попереду.Коли на початку обговорювали електронну гривню, це все ж таки було анонімне джерело передачі коштів. А це дає можливість заміняти паперові та металеві гроші, і в цьому випадку це значна перевага, оскільки це і зберігання коштів, неможливість втратити чи вкрасти ці кошти, легкість розрахунку і зберігання. Тобто кількість можливостей суттєво збільшується. Коли держава починає контролювати ваші транзакції за допомогою електронної гривні, тут виникає питання, тому що з боку держави буде тотальний контроль, звідки ви отримали кошти, за що ви перерахували, в яких обсягах тощо. Тому тут я бачу певні ризики, що держава зможе втручатися або блокувати навіть певні транзакції, про що відповідно було виявлено, коли говорили про видачу субсидії.

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