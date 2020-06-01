Колишній волинський райцентр показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео на своїй сторінці в ютубі опублікував місцевий житель Петро Степанюк.



Чоловік за допомогою квадрокоптера зняв рідне селище з висоти та змонтував презентаційний відеоролик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Селище міського типу Локачі, яке до адміністративної реформи було районним центром, показали з висоти пташиного польоту.Відео на своїй сторінці в ютубі опублікував місцевий житель Петро Степанюк.Чоловік за допомогою квадрокоптера зняв рідне селище з висоти та змонтував презентаційний відеоролик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію