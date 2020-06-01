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Колишній волинський райцентр показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Колишній волинський райцентр показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Селище міського типу Локачі, яке до адміністративної реформи було районним центром, показали з висоти пташиного польоту.

Відео на своїй сторінці в ютубі опублікував місцевий житель Петро Степанюк.

Чоловік за допомогою квадрокоптера зняв рідне селище з висоти та змонтував презентаційний відеоролик.


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Теги: Локачі, Волинь, квадрокоптер
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Сьогодні, 03:28
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Сьогодні, 02:16
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Сьогодні, 01:13
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