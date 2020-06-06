На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 00:15
В результаті обстрілів на Донбасі 2 вересня один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Про це пише "Українська правда", посилаючись на повідомлення штабу ООС у фейсбуці.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння".
В штабі ООС повідомляють, що від початку 2 вересня російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, артилерії калібру 100-мм і стрілецької зброї.
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Про це пише "Українська правда", посилаючись на повідомлення штабу ООС у фейсбуці.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння".
В штабі ООС повідомляють, що від початку 2 вересня російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, артилерії калібру 100-мм і стрілецької зброї.
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