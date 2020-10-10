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Лучани зможуть змінити прописку до військкомату в «Дії»

Лучани зможуть змінити прописку до військкомату в «Дії»
У застосунку "Дія" з'явилася нова функція. Відтепер користувачі зможуть змінювати прописку до військомату.

Послуга вже доступна у семи містах України для власників ID-карток, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони.

Сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Нова функція допоможе скоротити кількість витраченого часу на реєстрацію.

"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов'язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона - призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, вносить особистий номер реєстрації", - пишуть у відомстві.

Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.

Наразі "Є-реєестрація" працює в семи містах:

- Харків;

- Вінниця;

- Луцьк;

- Рівне;

- Маріуполь;

- Кривий Ріг;

- Київ.

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Теги: Дія, е-документи, Луцьк
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