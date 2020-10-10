Лучани зможуть змінити прописку до військкомату в «Дії»





Послуга вже доступна у семи містах України для власників ID-карток, повідомляє



Сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Нова функція допоможе скоротити кількість витраченого часу на реєстрацію.



"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов'язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона - призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, вносить особистий номер реєстрації", - пишуть у відомстві.



Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.



Наразі "Є-реєестрація" працює в семи містах:



- Харків;



- Вінниця;



- Луцьк;



- Рівне;



- Маріуполь;



- Кривий Ріг;



- Київ.

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