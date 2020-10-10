Лучани зможуть змінити прописку до військкомату в «Дії»
Сьогодні, 22:59
У застосунку "Дія" з'явилася нова функція. Відтепер користувачі зможуть змінювати прописку до військомату.
Послуга вже доступна у семи містах України для власників ID-карток, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони.
Сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Нова функція допоможе скоротити кількість витраченого часу на реєстрацію.
"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов'язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона - призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, вносить особистий номер реєстрації", - пишуть у відомстві.
Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.
Наразі "Є-реєестрація" працює в семи містах:
- Харків;
- Вінниця;
- Луцьк;
- Рівне;
- Маріуполь;
- Кривий Ріг;
- Київ.
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Послуга вже доступна у семи містах України для власників ID-карток, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони.
Сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Нова функція допоможе скоротити кількість витраченого часу на реєстрацію.
"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов'язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона - призовник, резервіст чи військовозобов'язаний, вносить особистий номер реєстрації", - пишуть у відомстві.
Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.
Наразі "Є-реєестрація" працює в семи містах:
- Харків;
- Вінниця;
- Луцьк;
- Рівне;
- Маріуполь;
- Кривий Ріг;
- Київ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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