Українські спецпризначенці показали, як врятували у Кабулі понад 700 людей. ВІДЕО

В мережі з'явилися ексклюзивні кадри з евакуаційної місії спецпризначенців ГУР в Кабулі.Рятувальна операція була здійснена співробітниками Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України, - йдеться на сторінці ГУР Міноборони.Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб.Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків «Талібану». Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.В місії відзначились і наші пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час взльоту.Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення!