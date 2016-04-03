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Українські спецпризначенці показали, як врятували у Кабулі понад 700 людей. ВІДЕО

Українські спецпризначенці показали, як врятували у Кабулі понад 700 людей. ВІДЕО
В мережі з'явилися ексклюзивні кадри з евакуаційної місії спецпризначенців ГУР в Кабулі.

Рятувальна операція була здійснена співробітниками Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України, - йдеться на сторінці ГУР Міноборони.

Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб.

Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків «Талібану». Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.

В місії відзначились і наші пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час взльоту.
Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення!


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Теги: Україна, Афганістан, спецоперація
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