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Волинянин став очільником кафедри в університеті Львова

Волинянин став очільником кафедри в університеті Львова
Колишній голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк працює у Львівському національному аграрному університеті.

Про це Андрій Линдюк написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Новий навчальний рік у новому статусі. На пропозицію ректора університету академіка Володимира Снітинського очолив кафедру міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського НАУ", - йдеться у дописі.

Також колишній голова Маневицької РДА написав, що проблематику діяльності територіальних громад, у тому числі на прикладі Маневицької ТГ і надалі висвітлюватиме на своїй сторінці.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНАУ
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