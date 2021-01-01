Волинянин став очільником кафедри в університеті Львова

Андрій Линдюк працює у Львівському національному аграрному університеті.



Про це Андрій Линдюк написав на своїй сторінці у фейсбуці.



"Новий навчальний рік у новому статусі. На пропозицію ректора університету академіка Володимира Снітинського очолив кафедру міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського НАУ", - йдеться у дописі.



Також колишній голова Маневицької РДА написав, що проблематику діяльності територіальних громад, у тому числі на прикладі Маневицької ТГ і надалі висвітлюватиме на своїй сторінці.

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