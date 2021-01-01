Волинянин став очільником кафедри в університеті Львова
Сьогодні, 01:13
Колишній голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк працює у Львівському національному аграрному університеті.
Про це Андрій Линдюк написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Новий навчальний рік у новому статусі. На пропозицію ректора університету академіка Володимира Снітинського очолив кафедру міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського НАУ", - йдеться у дописі.
Також колишній голова Маневицької РДА написав, що проблематику діяльності територіальних громад, у тому числі на прикладі Маневицької ТГ і надалі висвітлюватиме на своїй сторінці.
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Про це Андрій Линдюк написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Новий навчальний рік у новому статусі. На пропозицію ректора університету академіка Володимира Снітинського очолив кафедру міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського НАУ", - йдеться у дописі.
Також колишній голова Маневицької РДА написав, що проблематику діяльності територіальних громад, у тому числі на прикладі Маневицької ТГ і надалі висвітлюватиме на своїй сторінці.
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