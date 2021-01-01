Курс валют у Луцьку на 3 вересня





Євро при купівлі становить – 31.693, продажу – 32.133.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.187.

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