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Курс валют у Луцьку на 3 вересня

Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 3 вересня року такий: купівля – 26.863, а продаж – 27.106.

Євро при купівлі становить – 31.693, продажу – 32.133.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.187.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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