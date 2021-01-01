Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Сьогодні, 09:27
Курс долара у Луцьку станом на 3 вересня року такий: купівля – 26.863, а продаж – 27.106.
Євро при купівлі становить – 31.693, продажу – 32.133.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.187.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31.693, продажу – 32.133.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.660, продаж – 7.187.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Сьогодні, 09:27
Показник росте: повідомили кількість хворих на коронавірус, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 09:10
Ювілейний гол і фартовий додатковий час: цікаві статистичні факти після кубкового матчу «Волині»
Сьогодні, 08:35
Медіа