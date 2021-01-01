У місті на Волині з гаража викрали дорогий мотоцикл: поліція шукає злодія





Пригода трапилася у ніч на середу, 2 серпня, інформує сектор комунікації поліції Волині.



Невідома особа пошкодила двері гаража та незаконно заволоділа мотоциклом КТМ, який належить 24-річному місцевому жителю. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 50 тис. грн.



Нині у рамках досудового розслідування поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця, та розшук викраденого транспортного засобу.



Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація з цього приводу, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: (03344) 3-30-59, (063)3137673, (098)6443191 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські розшукують викрадений мотоцикл.Пригода трапилася у ніч на середу, 2 серпня, інформує сектор комунікації поліції Волині.Невідома особа пошкодила двері гаража та незаконно заволоділа мотоциклом КТМ, який належить 24-річному місцевому жителю. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 50 тис. грн.Нині у рамках досудового розслідування поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця, та розшук викраденого транспортного засобу.Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація з цього приводу, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: (

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