У місті на Волині з гаража викрали дорогий мотоцикл: поліція шукає злодія
Сьогодні, 10:10
У Нововолинську поліцейські розшукують викрадений мотоцикл.
Пригода трапилася у ніч на середу, 2 серпня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Невідома особа пошкодила двері гаража та незаконно заволоділа мотоциклом КТМ, який належить 24-річному місцевому жителю. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 50 тис. грн.
Нині у рамках досудового розслідування поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця, та розшук викраденого транспортного засобу.
Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація з цього приводу, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: (03344) 3-30-59, (063)3137673, (098)6443191 або 102.
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Пригода трапилася у ніч на середу, 2 серпня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Невідома особа пошкодила двері гаража та незаконно заволоділа мотоциклом КТМ, який належить 24-річному місцевому жителю. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 50 тис. грн.
Нині у рамках досудового розслідування поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця, та розшук викраденого транспортного засобу.
Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація з цього приводу, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: (03344) 3-30-59, (063)3137673, (098)6443191 або 102.
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