вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині з гаража викрали дорогий мотоцикл: поліція шукає злодія

У місті на Волині з гаража викрали дорогий мотоцикл: поліція шукає злодія
У Нововолинську поліцейські розшукують викрадений мотоцикл.

Пригода трапилася у ніч на середу, 2 серпня, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Невідома особа пошкодила двері гаража та незаконно заволоділа мотоциклом КТМ, який належить 24-річному місцевому жителю. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 50 тис. грн.

Нині у рамках досудового розслідування поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця, та розшук викраденого транспортного засобу.

Прохання до громадян, яким відома будь-яка інформація з цього приводу, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: (03344) 3-30-59, (063)3137673, (098)6443191 або 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, крадіжка, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька п'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 10:46
Луцька ФК «Волинь» повернула свого колишнього гравця
Сьогодні, 10:30
У місті на Волині з гаража викрали дорогий мотоцикл: поліція шукає злодія
Сьогодні, 10:10
Вогнеборець з Волині розповів про роботу, перший виїзд на пожежу та небезпечні виклики
Сьогодні, 10:03
Ексчиновниця Волинської ОДА, яку спіймали на хабарі, не з'явилася у суд
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Знайшли 19-річного хлопця, який зник у Нововолинську Знайшли 19-річного хлопця, який зник у Нововолинську
29 серпень, 10:29
Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому
28 серпень, 11:15
У волинянки з будинку викрали електротовари У волинянки з будинку викрали електротовари
27 серпень, 19:00
Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
15 серпень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з психоневрологічного інтернату втік пацієнт
Сьогодні, 11:08
 0
У Луцькому районі створять нові ліси. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
 0
У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль
Сьогодні, 10:47
 0
Поблизу Луцька п'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 10:46
 0
Луцька ФК «Волинь» повернула свого колишнього гравця
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8