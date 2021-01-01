Луцька ФК «Волинь» повернула свого колишнього гравця
Сьогодні, 10:30
Луцька команда «Волинь» отримала підкріплення в особі двох досвідчених футболістів.
Про це стало відомо Meta-ratings.com.ua.
За інформацією видання, ряди «Волині» поповнили лівий захисник Іван Цюпа і центрбек Олександр Кучеренко. З обома підписали контракти до кінця сезону.
28-річний Цюпа - вихованець академії «Шахтаря». У «Волинь» він перейшов влітку 2018 року з «Зірки», встигнувши перед цим пограти також за «Маріуполь».
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29-річний Кучеренко попередні чотири сезони відіграв за «Інгулець». До цього в його професійній кар'єрі були краматорський «Авангард» і «Зірка».
«Волинь» після шести турів чемпіонату Першої ліги займає 8-е місце. 6 вересня команда Альберта Шахова зіграє в Києві з «Оболонню».
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Про це стало відомо Meta-ratings.com.ua.
За інформацією видання, ряди «Волині» поповнили лівий захисник Іван Цюпа і центрбек Олександр Кучеренко. З обома підписали контракти до кінця сезону.
28-річний Цюпа - вихованець академії «Шахтаря». У «Волинь» він перейшов влітку 2018 року з «Зірки», встигнувши перед цим пограти також за «Маріуполь».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ювілейний гол і фартовий додатковий час: цікаві статистичні факти після кубкового матчу «Волині»
29-річний Кучеренко попередні чотири сезони відіграв за «Інгулець». До цього в його професійній кар'єрі були краматорський «Авангард» і «Зірка».
«Волинь» після шести турів чемпіонату Першої ліги займає 8-е місце. 6 вересня команда Альберта Шахова зіграє в Києві з «Оболонню».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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