Поблизу Луцька п'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля. ФОТО





Про це



Авторигода трапилася учора, 2 вересня, ввечері.



За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель району. Водій допустив наїзд на пішохода, 51-річного місцевого жителя, який раптово вибіг на проїжджу частину. Попередньо, постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії Медичного об’єднання міської територіальної громади.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Милуші Луцького району під колеса автомобіля ВАЗ-21011 потрапив пішохід.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Авторигода трапилася учора, 2 вересня, ввечері.За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель району. Водій допустив наїзд на пішохода, 51-річного місцевого жителя, який раптово вибіг на проїжджу частину. Попередньо, постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії Медичного об’єднання міської територіальної громади.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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