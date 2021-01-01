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Поблизу Луцька п'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля. ФОТО

Поблизу Луцька п'яний пішохід потрапив під колеса автомобіля. ФОТО
На автодорозі у селі Милуші Луцького району під колеса автомобіля ВАЗ-21011 потрапив пішохід.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Авторигода трапилася учора, 2 вересня, ввечері.

За кермом транспортного засобу перебував 56-річний житель району. Водій допустив наїзд на пішохода, 51-річного місцевого жителя, який раптово вибіг на проїжджу частину. Попередньо, постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії Медичного об’єднання міської територіальної громади.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Луцький район, п'яний пішохід
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