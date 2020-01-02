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У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль

У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль
У ніч на 3 вересня поблизу села Штунь Ковельського району в полі під час рейду мисливських угідь єгер виявив дві застрелені косулі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Єгер застав зловмисників поблизу тушок застрелених тварин та викликав поліцію. Поруч був автомобіль Ford.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група. У транспортному засобі виявили патрони до нарізної зброї, предмет, схожий на мисливський ніж, полімерні пакети, мотузки та інше знаряддя, яке може використовуватись для незаконного полювання.

Усе це з місця події вилучили.

Поліцейські направили клопотання до суду про накладення арешту на речі, предмети та автомобіль.

Убитих тварин відправили у місцеву ветлікарню для розтину та встановлення остаточних причин загибелі.

Порушення правил полювання, відповідно до статті 248 Кримінального Кодексу України, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль
У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль
У полі в Ковельському районі серед ночі застрелили двох козуль


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Теги: козулі, вбивство, єгер
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